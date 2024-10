Palermo, Le Douaron: "Puntiamo alla promozione in A" Il francese: "Ho lasciato la Champions ma qui mi sento nel posto giusto"

Jeremy Le Douaron, ai microfoni di Sofoot.com, suona la carica in casa Palermo. L’attaccante francese si è aperto al portale transalpino raccontando la sua esperienza siciliana. “Mi sento benissimo. Sono stato accolto davvero bene dai dirigenti, dallo staff e dai giocatori. Sono arrivato in un club molto professionale, con ottime infrastrutture, dove tutti si prendono molta cura dei giocatori per far sì che le cose vadano bene. Il loro corteggiamento mi ha fatto sentire quanto erano desiderosi di avermi in squadra per loro per costruire un progetto vincente sia nel presente che nel futuro.

L’addio al Brest? Forse ho perso un po’ di riconoscenza col tempo. Palermo è stata una buona opzione per me, ma anche per la mia ragazza. Direi che è stata l’occasione giusta al momento giusto, con un club che ha storia, ambisce a ritornare in serie A e ha uno stadio da 30mila spettatori oltre che una proprietà forte”.