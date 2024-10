Salernitana, chiamate internazionali anche per Stojanovic e Hrustic Sale a cinque la quota dei nazionali granata. Niente convocazione per Tongya

Sale a quota cinque il numero dei convocati in casa Salernitana per le rispettive nazionali. Dopo la trasferta di Palermo, per tanti sarà tempo di ritornare in patria e rispondere alle chiamate dei rispettivi ct. Dopo Sfait (Romania Under 20), Wlodarczyk (Polonia Under 21) e Bronn (Tunisia), arrivano buone notizie per Stojanovic e Hrustic. Il terzino è stato convocato dalla sua Slovenia per le sfide con Norvegia e Kazakistan valide per la Nations League. Per Hrustic invece arriva la chiamata dell’Australia: il centrocampista giocherà con Cina e Giappone. Perde il treno dell’Italia Under 21 invece Tongya: l’infortunio al polpaccio obbligherà l’ex Juventus a dover marcare visita.