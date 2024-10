Palermo-Salernitana, Dionisi: "Granata hanno valore, servirà prova perfetta" Il tecnico rosanero: "Vogliamo la prima vittoria al Barbera ma non deve diventare un assillo"

Alessio Dionisi ha presentato in conferenza stampa Palermo-Salernitana, match domenicale della settima giornata di serie B: “Affrontiamo una squadra come la Salernitana che ama gioca e ha valori. Hanno cambiato tanto ma hanno giocatori di qualità. Credo che in questa partenza abbia ottenuto meno di quanto merita. Servirà non accettare i loro ritmi ma essere, squadra, fare la partita. Dobbiamo dare continuità di prestazione, serve l’atteggiamento giusto. Stiamo migliorando ma dobbiamo continuare a crescere, creare strisce positive. Dobbiamo dimostrarlo contro un avversario come la Salernitana che è forte.

Prima vittoria al Barbera? Più ne parliamo, più diventa un caso. Non deve diventare un assillo. Adesso serve continuità, vogliamo fare risultato ma dobbiamo meritarcelo.

Brunori? Le scelte sono in funzione della settimana e degli avversari, non sono mai definitive. Non è detto che chi ha fatto bene rigiochi. Brunori ha dato grandi risposte in queste partite. Ci tiene tanto, sgomita per giocare, per noi è un calciatore importante. Chi vuole ambire a risultati importanti deve avere grande competizione al suo interno. Per questo mi aspetto tanto da tutti.

Insigne? Sta dando tanto, l’ho trovato positivo sin dal primo giorno. Ha fame di riscatto, viene da una stagione al di sotto delle aspettative. Ballottaggio Insigne-Le Douaron? Dipende da che partita vogliamo fare. Non sono l’unico allenatore che pensa a una formazione poi ne mette in campo un’altra. Insigne potrebbe giocare dal primo minuto, così come Le Douaron”.