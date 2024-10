LIVE. Palermo-Salernitana 0-1, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Palermo-Salernitana

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Baniya, Nikolaou, Lund; Segre (1' st Saric), Gomes, Ranocchia; Le Douaron (1' st Insigne), Brunori, Di Mariano. A disposizione: Sirigu, Lucioni, Nedelcearu, Buttaro, Ceccaroni, Vasic, Verre, Di Francesco, Appuah, Henry. Allenatore: Dionisi

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Stojanovic, Bronn, Ferrari, Njoh; Soriano, Amatucci, Tello; Verde, Simy, Braaf. A disposizione: Corriere, Fiorillo, Gentile, Ghiglione, Jaroszynski, Ruggeri, Velthuis, Sfait, Hrustic, Kallon, Torregrossa, Wlodarczyk. Allenatore: Martusciello

ARBITRO: Dionisi de L’Aquila - assistenti: Rocca e Niedda. IV uomo: Milone. Var: Piccinini/Avar: Gualtieri

RETI: 21' pt Tello (S)

NOTE. Spettatori 25.460 di cui 726 ospiti. Ammoniti: Soriano (S), Segre (P). Angoli: 1-2. Recupero: 1' pt

1' - Si riparte.

Subito due cambi per il Palermo: escono Segre e Le Douaron, entrano Insigne e Saric.

SECONDO TEMPO

46' - Duplice fischio: la Salernitana va al riposo avanti di un gol sul campo del Palermo.

45' - 1' di recupero.

43' - Conclusione dai 20 metri di Lund, palla alta.

40' - Palermo pericoloso: cross dalla sinistra di Lund per Segre che colpisce ma senza inquadrare lo specchio.

38' - Ancora Salernitana pericolosa: Simy fa sponda per Verde, l'ex Spezia finta e calcia, palla deviata in angolo.

35' - Soriano inventa per Verde che entra in area e calcia, Desplanches respinge ma l'esterno della Salernitana era in posizione di fuorigioco.

34' - Segre ferma una ripartenza di Amatucci: giallo per il rosanero.

32' - Ci prova la Salernitana con Tello che, partendo dalla sinistra, si accentra e calcia ma il portiere del Palermo blocca.

26' - Palermo a centimetri dal pareggio: traversone di Ranocchia, Segre s'inserisce e colpisce d'esterno, la palla esce di pochissimo alla sinistra di Sepe.

21' - GOL SALERNITANA. Tiro cross di Tello che sorprende Desplanches e termina nell'angolino alla destra del portiere rosanero.

19' - Soriano ferma una ripartenza di Segre: giallo per il centrocampista granata.

15' - Tentativo di Bronn dalla lunga distanza, palla alta.

14' - Ranocchia lancia Le Douaron in campo aperto, il francese s'invola, entra in area ma viene fermato da Ferrari.

10' - Traversone dalla sinistra di Lund, Bronn devia in angolo: primo tiro dalla bandierina per il Palermo.

9' - Occasione per la Salernitana: Simy lavora un buon pallone in area, palla per Njoh che calcia a rete, Desplanches blocca.

5' - Scintille tra Stojanovic e Di Mariano per un fallo dell'attaccante rosanero, l'arbitro richiama entrambi verbalmente.

3' - Simy pressa Baniya che, in difficoltà, spazza in calcio d'angolo.

1' - Tello prova a servire in area di rigore Braaf, il portiere del Palermo esce e blocca.

1' - Fischio d'inizio: la Salernitana gioca il primo pallone del match.

Minuto di raccoglimento in memoria di Franco Chimenti, presidente della FederGolf.

IL PRE-GARA. Martusciello conferma il 4-3-3 ma cambia qualcosa a centrocampo e in attacco: Simy viene preferito a Wlodarczyk mentre in mediana chance per Tello dal 1' con Amatucci e Soriano. Per il resto tutto invariato: Ferrari e Bronn al centro della difesa, Stojanovic e Njoh saranno gli esterni. Davanti, insieme all'attaccante nigeriano, ci sono Braaf e Verde.