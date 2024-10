Palermo-Salernitana, attimi di paura: lancio di petardi nel settore ospiti Al momento non si registrano feriti

Attimi di tensione nel settore ospiti dello stadio Barbera. Nello spicchio di stadio destinato ai 726 tifosi granata, sono stati lanciati diversi petardi dai supporters palermitani che hanno creato non poca paura tra le tante famiglie salernitane che erano presenti al Barbera. Alcuni sono stati anche soccorsi per lo scoppio avvenuto durante il minuto di raccoglimento in memoria di Franco Chimenti, presidente della Federgolf.

Gesto che si è ripetuto anche nell’intervallo, con ulteriori petardi scoppiati ancora nel settore destinato ai tifosi della Bersagliera con l’intervallo degli steward per rimuovere alcuni seggiolini danneggiati dalle bomba carta. Fortunatamente non ci sarebbero feriti.

Lo spiacevole episodio non ha cancellato la gioia per il successo della Salernitana. Dopo il triplice fischio finale, la squadra è andata a prendersi gli applausi per una vittoria pesantissima.