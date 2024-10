Palermo-Salernitana 0-1, Dionisi: "Sconfitta nata da un cross, c'è rammarico" Il tecnico rosanero: "Il campo non era in ottime condizioni ma non può essere un alibi"

Alessio Dionisi ha commentato Palermo-Salernitana 0-1: “Sono deluso soprattutto dal primo tempo in cui abbiamo commesso diverse sbavature, regalando il pallone e arrivando sempre secondi. Nella ripresa invece abbiamo fatto la partita, provando a rimontare un gol che non dovevamo prendere perché non era nemmeno un tiro in porta. Ci abbiamo provato ma non è bastato.

Giudizio Martusciello sul terreno di gioco? Se lui dice delle cose vuole dire che stanno così. Ci sono momenti della stagione in cui il campo è in condizioni migliori e momenti in cui no. Ma non è per questo che abbiamo perso. Non mi voglio soffermare su questo perché creerei un alibi che non esiste.

I cambi? Non mi piace mai cambiare all’intervallo ma stavamo giocando a ritmi bassi. Segre ho preferito toglierlo perché era ammonito e avevamo di fronte una squadra esperta. Le Douaron? Ho tanti giocatori davanti. Ho preferito Insigne subito per non bruciare uno slot. Ma non devo difendere Jeremy perché è un grande giocatore e l’ho dimostrato in carriera.

I fischi? Non fanno piacere. A volte però può servire molto un iniezione negativa. Durante la partita il sostegno è stato massimo, purtroppo ci sta che la gente non sia soddisfatta. Siamo noi che dobbiamo trovare un ordine. E dobbiamo trovare questa vittoria in casa che arriverà quando smetteremo in pensarci”.