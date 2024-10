Salernitana, due giorni di riposo: con lo Spezia infermeria vuota Ripresa fissata a mercoledì: Martusciello spera di ritrovare Maggiore, Dalmonte e Tongya

Appuntamento a mercoledì pomeriggio. La Salernitana tira il fiato. Dopo la bella prova di Palermo, la squadra granata riprenderà ad allenarsi mercoledì. Il tecnico ischitano ha preferito concedere 48 ore di riposo alla Bersagliera, rinfrancata dall’impresa di Palermo. Alla ripresa dei lavori mancheranno i nazionali Sfait, Wlodarczyk, Tongya, Stojanovic e Hrustic.

Dalla sosta per le nazionali, la Salernitana proverà a recuperare quasi tutte le pedine costrette ai box per vari infortuni. Maggiore si è fermato per l’affaticamento muscolare che però non desta preoccupazioni, così come Dalmonte. Occhi puntati soprattutto su Tongya: la lesione al polpaccio lo ha fermato nel suo miglior momento. La pausa permette di poter spingere con lo Spezia. Discorso diverso invece per Reine-Adealide: il francese deve fare i conti con la lesione muscolare, ritorno in campo rinviato a novembre.