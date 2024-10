Salernitana, "nella stessa direzione": l'abbraccio di Martusciello e Kallon Il tecnico aveva sostituito l'esterno nel finale del Barbera: la carezza in conferenza e i sorrisi

“Nella stessa direzione”. Un abbraccio simbolico, fotografia dell’unione di uno spogliatoio compatto, solido, indirizzato verso il sogno d’alta quota di una serie B ancora indecifrabile. Giovanni Martusciello e Yayah Kallon camminano fianco al fianco verso il settore ospiti del Barbera dopo il successo pesantissimo ottenuto in Sicilia. Uno scatto normale se non ci fosse stato l’episodio di qualche minuto prima: Kallon, subentrato nella ripresa per Verde, viene sostituito nel finale per lasciare spazio a Jaroszynski. Una mossa per serrare i ranghi e difendere con i denti un successo preziosissimo. Kallon abbassa la testa ed incassa la scelta dell’allenatore.

Alla fine sarà successo, con Martusciello che abbraccia l’esterno ex Bari, tra i più scatenati sotto lo spicchio di stadio riservato ai tifosi della Salernitana per festeggiare una vittoria fondamentale per la classifica e toccasana per l’umore dell’ambiente. Nel post-partita anche il ringraziamento di Martusciello: “L’ho levato per contingenze tattiche ed è giusto che gli dia merito perché mette in campo lo spirito giusto”.

Foto: Ussalernitana1919