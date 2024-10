Giudice Sportivo, beffa Salernitana: granati multati, Palermo assolto Dopo il lancio di petardi nel settore ospiti, nessuna sanzione per il club rosanero

Decisione controversa quella del Giudice Sportivo. Dopo il pomeriggio di tensione al Barbera, con il lancio di diverse bombe carte nel settore ospiti per fortuna senza feriti, il Palermo non è stato sanzionato. Dura ammenda invece per la Salernitana, multata di ben 10mila euro “per avere suoi sostenitori, al 2° ed al 3° del primo tempo, lanciato due petardi in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria”. Una scelta che lascia tanto rammarico, soprattutto nella tifoseria granata che ieri, attraverso una nota del Ccsc, aveva denunciato il vile gesto ripetuto ad inizio partita dai tifosi del Palermo.