Salernitana, Sepe si gode il riscatto: da possibile partente a leader granata A Palermo il portiere è rimasto imbattuto per la terza partita consecutiva

In estate, al rientro dalla Lazio, Luigi Sepe sembrava destinato ad essere soltanto di passaggio in granata. Un epilogo che il portiere della Salernitana è riuscito a sovvertire, diventando in poco tempo uno dei leader dello spogliatoio. Martusciello, che lo aveva già allenato all'Empoli e alla Lazio, gli ha messo al braccio la fascia da capitano, iniziando da lui il processo di ricostruzione dell'ippocampo. Una nuova chance per l'estremo difensore di Torre del Greco che è riuscito a superare le incomprensioni avute in passato con la piazza, diventando sempre più centrale nel progetto della Salernitana. Non a caso la società sta valutando la possibilità di rinnovare il contratto a Sepe (in scadenza a giugno 2026), magari spalmando le cifre dell'importante iingaggio percepito dall'estremo difensore. A Palermo, intanto, il 33enne ha tenuto inviolata la sua porta per la terza gara di fila, confermando i progressi mostrati nelle ultime settimane dal reparto difensivo che, con l'inserimento di Ferrari e Stojanovic sembra aver trovato la giusta quadra.