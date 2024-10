Salernitana, Wlodarczyk in campo nel finale con la Polonia Under 21 L'attaccante ancora a caccia del primo gol stagionale

Un cameo senza gol. Szymon Wlodarczyk ritrova la maglia della Polonia Under 21 ma deve ancora rimandare il suo appuntamento con la prima rete stagionale. L’attaccante della Salernitana è sceso in campo negli ultimi 13 minuti di Kosovo-Polonia, sul risultato già ampiamente al sicuro di 0-4 in favore degli ospiti. In campo nella ripresa anche l’ex granata Legowski, calciatore in prestito agli svizzeri del Yverdon ma di proprietà dei granata.

Ora per la Polonia Under 21 la sfida di martedì pomeriggio con la Germania in un match inutile ai fini della classifica con i tedeschi sicuri del primo posto in classifica nel proprio girone e della qualificazione diretta ai prossimi Europei di categoria. La Polonia invece dovrà passare dai playoff.