Salernitana, Martusciello allenta la presa: ripresa fissata a lunedì Domenica di riposo per i calciatori. Anche oggi a parte Bronn, Dalmonte, Maggiore e Tongya.

Domenica di relax. Giovanni Martusciello allenta la presa sulla Salernitana. Dopo la doppia seduta di giovedì e venerdì, questa mattina il tecnico granata ha lavorato con la squadra prima di concedere weekend libero al proprio gruppo. L’appuntamento per la ripresa degli allenamenti è fissata per il pomeriggio di lunedì, quando al Centro Sportivo Mary Rosy sarà possibile per i tifosi poter abbracciare i propri idoli e scattare selfie ricordo o strappare autografi.

Dal gruppo sono rimasti ancora una volta lontani Bronn, Dalmonte, Maggiore, Reine-Adelaide e Tongya. Tutti i calciatori continuano a fare i conti con i rispettivi infortuni ma c’è grande ottimismo sulla loro convocazione per la sfida con lo Spezia di sabato pomeriggio. L’unico indisponibile sarà Reine-Adealide, con il francese che dovrà mordere il freno e rimandare l’appuntamento al prossimo novembre.