Salernitana, Milan: "Aperti a trattative per la cessione. La A in tre anni" L'ad granata: "Determinati sotto l'aspetto sportivo ma aperti ad ogni soluzione"

L'amministratore delegato della Salernitana Maurizio Milan ha parlato in occasione dell'apertura dell'evento "In Vino Civitas" sul momento della squadra granata e sulla futuro del club: "La presenza della Salernitana era importante per soffermare la sua presenza in città, anche per eventi così importante dal punto di vista culturale, con una vera e proprie immersione nelle tante belle realtà che sono presenti qui. Ci eravamo presi un momento di distacco perché impegnati e molto concentrati nelle operazioni di riassesto positivo del club.

Che vino è la Salernitana? Un buon vino rosso. Magari di quelli che hanno bisogno di rimanere in meditazione. Però la vittoria sofferta come quella di Palermo dà ottime indicazioni.

Serie A? Ci si prova sempre, le sfide appartengono a questa proprietà, a questo gruppo. Siamo però realisti e per noi l’obiettivo è triennale. Sappiamo che abbiamo un gruppo giovane, con il mister che sta facendo un lavoro straordinario. Ce la metteremo tutta.

Proprietà? C’è grande vicinanza sia sotto l’aspetto sportivo ma non solo. Venerdì scorso ho avuto un incontro con il presidente Iervolino e abbiamo parlato di tante cose. Gli animi però sono rasserenati e questo può essere un assist importante. Una presenza di Iervolino? Dipende dalla sua agenda.

Cessione società? Il progetto è quello che abbiamo ribadito nelle scorse settimane. Abbiamo consolidato l’organigramma con la presenza del presidente Busso rendendo più autonoma la governance del club. Siamo però aperti ad ogni interlocuzione ma determinati al piano triennale di ritorno in serie A. Noi con la passione, con voglia, con dedizione ci proveremo.

Restyling Arechi? Come abbiamo già ribadito siamo in attesa di una convocazione dalla Regione Campania. Siamo in attesa del tavolo tecnico. Il dialogo con la Regione Campania e con il comune di Salerno è molto importante: ci attendiamo che a novembre questo possa diventare realtà e devo metteremo in evidenza le nostre esigenze e necessità di uno stadio che diventerà un’eccellenza a livello nazionale”.