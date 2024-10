Salernitana, sorriso Stojanovic: 90 minuti e vittoria con la Slovenia Martedì gli impegni di Hrustic e Wlodarczyk

Buone notizie per Petar Stojanovic. Il terzino della Salernitana è sceso in campo da titolare nella vittoria della Slovenia con il Kazakistan (0-1). Il difensore granata ha giocato l'intera partita, agendo da terzino destra dopo l'utilizzo nella sfida con la Norvegia da esterno di centrocampo. Stojanovic ora tornerà a Salerno e sarà a disposizione di Martusciello per preparare la sfida con lo Spezia.

Gli impegni internazionali per i calciatori della Salernitana continueranno nella giornata di martedì: Hrustic affronterà il Giappone con la sua Australia nella gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Wlodarczyk invece nutre chance di titolarità in Polonia-Germania Under 21, con i biancorossi che hanno già staccato il biglietto per i playoff.