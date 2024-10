Salernitana, effetto Arechi: quarto nella classifica per spettatori E con lo Spezia si punta ad uno stadio da doppia cifra di spettatori

“Dobbiamo costruire il nostro campionato sul rendimento interno”. La Salernitana si affida all’Arechi per provare a puntare con forza alle zone altissime di classifica. I dati raccolti sin qui bastano per sottolineare l’apporto del Principe degli Stadi, ritornato ad essere con forza il dodicesimo uomo. Nelle quattro partite di campionato disputate nell’impianto di via Allende, sono 58mila gli spettatori registrati, con una media di 14489 per sfida.

La Salernitana è quarta nella speciale classifica, con il Palermo che domina dall’alto dei 74.477 spettatori registrati al Barbera. Al secondo posto c’è il Bari con 68.221, superando di poche unità la Sampdoria con 67.734 spettatori sin qui registrati al Marassi.

Una risposta importante dall’Arechi potrebbe arrivare già nella sfida di sabato con lo Spezia: al momento sono 8mila gli spettatori previsti per il match con i liguri, con dato però destinato a salire nelle prossime ore.