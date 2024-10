Salernitana, il messaggio di Iervolino alla squadra in vista dello Spezia Il patron ha elogiato il gruppo e il senso d'orgoglio e di appartenenza

Gli occhi sul campo, in compagnia della dirigenza e del direttore sportivo Gianluca Petrachi. Danilo Iervolino si rituffa nel mondo Salernitana. Nella mattinata di ieri, il numero uno granata ha seguito con grande attenzione l’allenamento della squadra agli ordini di Giovanni Martusciello. Proprio con il tecnico, l’imprenditore di Palma Campania ha avuto un lungo colloquio prima di stringere la mano a tutti i calciatori.

Per loro, l’appuntamento è stato in sala riunioni. Iervolino ha ribadito ai calciatori la fiducia per un gruppo sempre più affiatato, diventato squadra nonostante le tante difficoltà di inizio stagione. La Serie B resta un campionato difficile ma, con la voglia di remare uniti nella stessa direzione, l’annata può essere foriera di soddisfazioni. In tal senso, la sfida con lo Spezia può essere uno snodo importante per certificare le ambizioni d’alta quota. Poi le dichiarazioni al sito ufficiale del club: “Sono certo che, come già fatto in questo primo scorcio di campionato, continueranno a trasportarla in campo e a trasmetterla alla gente. Tutti noi facciamo il tifo per loro e lavoriamo per metterli nelle migliori condizioni per sudare la maglia ed esprimere un bel calcio. Il direttore Petrachi ha scelto uomini, prima che calciatori e siamo convinti di poter dire la nostra in questo torneo. Ho avuto modo di confrontarmi tanto con lui e con Martusciello, devo dire che percepisco anche una bella armonia e incredibile passione. Il calcio è uno sport di squadra e quando ci sono gruppo, serenità, voglia e soprattutto piacere di stare insieme, i risultati poi arrivano”.