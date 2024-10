Salernitana, Milan: "Iervolino ha lanciato un segnale importante: si riparte" L'ad: "E' stata una full-immersion granata. Probabile che ci sarà con lo Spezia"

“Un nuovo inizio”. Maurizio Milan ha parlato all’inaugurazione della mostra per gli 80 anni dell’Università degli Studi di Salerno: “Siamo qui in un ateneo importante, in un campus prestigioso che è uno snodo importante per il presente e il futuro dei ragazzi.

La visita di Iervolino? Ha un significato molto importante. Non ha mai staccato la spina dagli impegni societari e soprattutto lo sguardo dalla squadra. La visita di ieri è stata importante per il gruppo, per il mister Martusciello: ha dato un messaggio di grande coesione, di unione d’intenti anche sotto forma della vicinanza della dirigenza. E’ stata una scarica di adrenalina. Dopo gli ultimi mesi difficili, con situazioni difficili anche fuori dal campo, serviva ritrovare tutti un po’ di serenità e concentrazione. Ieri è stato un punto di ripartenza.

Incontro con i tifosi? Serve non per rasserenare un clima che grazie ai risultati sportivi era disteso ma è un toccasana soprattutto perché spontaneo, non organizzato che ha fatto piacere sia al presidente che ai rappresentanti del tifo. Un nuovo inizio? Diciamo che è stato un momento importante. Durante il pranzo abbiamo parlato di tante cose, una full immersion sugli interessamenti dello stadio.

Sabato all’Arechi? E’ probabile già con lo Spezia. Altrimenti sarà nelle prossime settimane”.