Salernitana, Braaf: "Ho fame di continuità e di vittorie. Spezia? Test duro" L'esterno a "La Gazzetta dello Sport": "Il tifo è il fattore in più, questa piazza merita altro"

Un passato da predestinato. Poi i troppi infortuni e qualche passaggio a vuoto. A 22 anni per Jayden Braaf sente che è arrivato il momento di fare il grande salto ed imporsi nel calcio italiano con la maglia della Salernitana dopo le avventure in chiaroscuro con Verona e Udinese. L’esterno sta scalando posizioni nelle gerarchie di Martusciello, nonostante l’amarezza per qualche occasione di troppo cestinata per imprecisione e sfortuna. In una lunga intervista a “La Gazzetta dello Sport”, l’ala ha raccontato il suo personale momento: “Mi trovo bene con tutti. Sono stato accolto bene. Sto riuscendo ad avere continuità che era quello che volevo. Siamo squadra forte, ancora non si è visto il nostro potenziale. Veniamo da una vittoria pesante come quella di Palermo ma sappiamo che il campionato è lungo e difficile. Martusciello? Vuole giocare al calcio: è schietto e sincero, mi trovo bene”.

Poi sulla presenza dei tifosi: “Il loro sostegno è grandioso, si è creata una bella atmosfera. So bene cosa possa fare questa piazza, per questo lottiamo tutti per riportarla dove merita di stare”. Il prossimo avversario si chiama Spezia, sfida non facile: “Ogni partita in serie B è difficile. Affrontiamo un avversario ostico ma noi siamo pronti”.