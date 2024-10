Salernitana, la carica della Curva Sud Siberiano: "Facciamo infiammare l'Arechi" Il messaggio degli ultras

Un grido di battaglia. La Curva Sud Siberiano scende in campo al fianco della Salernitana. Con una nota, il tifo organizzato suona la carica per la sfida con lo Spezia: "Domani siamo chiamati a fare quello che sappiamo fare meglio: INFIAMMARE L'ARECHI! I calciatori stanno dimostrando attaccamento alla nostra maglia e una grande abnegazione. ED È ESATTAMENTE CIÒ CHE ABBIAMO SEMPRE CHIESTO. Chiediamo a chiunque sarà allo stadio di indossare una sciarpa granata, per dar vita a una SCIARPATA DA SBALLO, capace di regalare un magnifico colpo d’occhio alla Siberiano e agli altri settori,che attualmente, per scelta e per i motivi già ampiamente spiegati, sono privi di bandiere e stendardi. Siamo ripartiti più forti di prima,e ne usciremo vincitori anche stavolta. Tutti all'Arechi! Rendiamolo di nuovo un fortino inespugnabile.Una marea di sciarpe,tanto cuore,voce,grinta,cazzimma e niente sarà impossibile".