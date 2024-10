Salernitana, Tongya e Njoh sui social: "Ripartiamo" I due calciatori lanciano messaggi all'intero ambiente dopo il ko con lo Spezia

Sono state le due note positive dell’amaro pomeriggio con lo Spezia. Franco Tongya e Lilian Njoh però si affidano ai social per caricare l’ambiente e cercare di voltare immediatamente pagina. “Resettiamo e ripartiamo”, il messaggio del numero 7, subentrato nell’intervallo a Braaf. Recuperato dall’infortunio al polpaccio, l’esterno ha inciso subito in avvio di secondo tempo, dando l’impressione di essere elemento imprescindibile per dinamismo e guizzi palla al piede. Nel cuore della ripresa la mossa obbligata di Martusciello di spostarlo in mediana, facendo i conti con l’emergenza in centrocampo. Il suo recupero però sarà fondamentale già per Cremona, con l’estro dell’ex Juventus che potrà tornare utile già dal 1’.

Anche Njoh si è affidato ai suoi canali: “Andiamo avanti”, il messaggio del francese, tra i migliori nella sfida di sabato. Prova generosa, dando continuità ad un inizio di stagione più che positivo. Da autentica scommessa, il transalpino si è preso il dominio della corsia mancina, terzo in serie B per palloni rubati e con l’ambizione di continuare a prendersi la scena.