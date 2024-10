Cremonese-Salernitana, sarà esodo granata: il dato La prevendita fa registrare numeri importanti per il settore ospiti

Ancora una volta mai sola. Nonostante la delusione palpabile per il ko con lo Spezia che ha ridimensionato entusiasmo e ottimismo intorno alla Bersagliera, il popolo della Salernitana è pronto ancora una volta a dichiarare apertamente il proprio amore ai colori granata. Anche sabato pomeriggio allo Zini di Cremona sarà esodo. Nel primo giorno di prevendita per il settore ospiti, sono circa 600 i tagliandi già staccati. Numeri importanti, per uno spicchio di stadio che prevedrà una capienza massima di 2400 tifosi, con vendita dei tagliandi che si chiuderà alle ore 19:00 di venerdì. Eppure il segnale c’è, arriva forte e chiaro. Anche a Cremona, la Salernitana non sarà sola.