Salernitana, Fiorillo si scalda: a Cremona ritroverà la titolarità L'ultima presenza in B ricorda una data dolcissima per i colori granata

C’è attesa in casa Salernitana per gli esami strumentali ai quali si sottoporrà Luigi Sepe per capire l’entità del risentimento muscolare alla coscia destra che lo mette in fortissimo dubbio per la sfida di sabato con la Cremonese. La speranza dello staff medico è quella di evitare lesioni, con l’estremo difensore che rischierebbe così di saltare il tour de force ravvicinato con Cremonese, Cesena e Cosenza.

Per la sfida dello Zini scalda i motori Vincenzo Fiorillo. Il classe 1990 è stato confermato come secondo in estate, rifiutando le ipotesi di un romantico ritorno a Pescara. Dopo il finale di stagione da protagonista difendendo i pali della Salernitana nelle sfide con Atalanta, Juventus, Verona e Milan, per uno dei leader dello spogliatoio granata potrebbe arrivare la prima maglia da titolare in serie B dopo la presenza in Coppa Italia nel ko di Udine. Fiorillo ritroverebbe la cadetteria da protagonista tre anni e mezzo dopo l’ultima volta: nel 2021 chiuse la sua esperienza con il Pescara nel ko per 0-3 dell’Adriatico proprio con la Salernitana, nel successo che consegnò ai granata il biglietto per la promozione in serie A. In caso di titolarità, sarà il baby Corriere il suo vice, con Salvati ad agire da terzo portiere.