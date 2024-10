Salernitana, Iervolino firma il bilancio: è record negativo per la sua gestione Dopo il via libera del Cda, ieri il patron ha approvato i conti granata

Mancava solo la firma di Danilo Iervolino sul bilancio d’esercizio al 30 giugno 2023 della Salernitana. Ieri, nel corso dell’assemblea, il proprietario delle quote del club granata ha approvato i conti granata dopo il via libera arrivato settimana scorsa dal Consiglio d’Amministrazione presieduto da Roberto Busso. I numeri sono in rosso, con un passivo che supera i 30 milioni di euro. Si tratta del record per Iervolino, al terzo segno meno della sua gestione. Il bilancio del 2022 si chiuse con un passivo di 16,8 milioni di euro. Un anno dopo il rosso aumentò fino a toccare quota 29,6 milioni di euro.

Ora è stato scavalcato anche il muro dei 30 milioni, al termine di una stagione avara di soddisfazioni dal punto di vista sportivo, culminata con la retrocessione e il successivo piano di spending-review, obbligatorio per adeguarsi alla portata della categoria. Numeri che hanno obbligato ad un dimensionamento dei conti legato alla categoria, con le operazioni per una sostenibilità economica necessaria completate in estate dopo una lunga rifondazione sportiva e societaria. E che, a partire dal prossimo bilancio, consentiranno alla Salernitana d'invertire la rotta e di salvaguardare la tenuta economica del club.