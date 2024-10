Salernitana, Bonazzoli core ‘ngrato: "Legato ai granata, gol una liberazione" La punta: "Ringrazierò i tifosi e la società per l'opportunità ma ora penso alla Cremonese"

Prima occasione utile e gol. Federico Bonazzoli ritrova la Salernitana e ritorna a sorridere. Nella partita da ex, con il veleno nella coda dopo una chiusura di avventura tra fischi e musi lunghi, il Pistolero spara il suo primo colpo stagionale. Un inizio di stagione complicato alla Cremonese, complice anche un problema al piede. Ieri però ha premuto sul grilletto, mandando al tappeto la Salernitana prima di chiedere scusa ai suoi ex tifosi: “Sicuramente sono molto legato a Salerno e alla Salernitana e ringrazierò per sempre tifosi e società per l’opportunità che mi hanno dato, allo stesso tempo io ho dato tutto me stesso. Ora sono felice di essere qui a Cremona e ringrazio la società e chi mi permette di esprimermi al meglio quotidianamente.

Il gol mi mancava tanto, è stata una liberazione: quando un attaccante segna è sempre bello e sono sensazioni difficili da spiegare. Ne avevo bisogno, perché vengo da un periodo con un problema ai piedi che ho tuttora e sentivo di non essere me stesso. Sono contento che sia arrivato. L’obiettivo adesso è quello di stare bene quotidianamente a livello fisico e non dover convivere con il dolore. Poi sicuramente giocare aiuta sempre, per qualunque giocatore”.