Salernitana, Martusciello medita cambi per il Cesena Possibile turnover in tutti i reparti: il tecnico affiderà l'attacco a Torregrossa

Turnover sì ma senza grandi stravolgimenti. La voglia di riscatto è fortissima in casa Salernitana dopo il ko con la Cremonese che non solo ha visto sprofondare i granata in zona playout ma ha anche dato il via alle prime riflessioni sulla posizione di Giovanni Martusciello. Il tecnico ischitano ha incassato ancora la fiducia della società ma la sfida di domani con il Cesena ha il sapore già di un dentro o fuori. Vincere permetterebbe di dare credito al suo credo calcistico. Un eventuale ko invece complicherebbe ancora di più la sua posizione, al netto dell’investitura di inizio stagione, della volontà di dare continuità e solidità al progetto tecnico.

Il campo dà, il campo toglie. La risposta però deve arrivare dal campo, in un martedì che si preannuncia rovente per i colori granata. Martusciello riparte dal 4-3-3 ma con possibili novità in tutti i reparti. In porta ci sarà ancora Fiorillo, in difesa possibile chance per Ghiglione al posto di Stojanovic. Confermati Bronn, Ferrari e Njoh. In mezzo al campo, Amatucci guiderà la manovra, con Maggiore che dovrebbe rimpiazzare Tello. Soriano invece conserva vantaggio su Hrustic. In attacco, chance per Torregrossa: dopo la panchina di Brescia, il numero 10 partirà per la prima volta d’inizio. Ai suoi lati Tongya e uno fra Kallon e Verde.