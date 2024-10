LIVE | Salernitana-Cesena 1-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dall'Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Cesena

Salernitana (4-3-3): Fiorillo; Ghiglione, Ruggeri, Ferrari, Jaroszynski; Maggiore, Amatucci, Soriano; Verde, Torregrossa, Tongya. A disp: Corriere, Gentile, Stojanovic, Njoh, Bronn, Velthuis, Dalmonte, Hrustic, Tello, Braaf, Kallon, Simy. All: Martusciello.

Cesena (3-4-2-1): Klinsmann; Ciofi, Pieraccini, Prestia; Ceesay, Bastoni, Mendicino, Celia; Francesconi, Tavsan, van Hooijdonk. A disp: Pisseri, Siano, Mangraviti, Hraiec, Pitti, Berti, Adamo, Chiarello, Antonucci, Saber, Donnarumma, Sphendi, Wade. All: Mignani

Arbitro: Scatenza di Avezzano - assistenti: Mondin e Lombardo. IV uomo: Toro. Var: Baroni/Avar: Paterna

Reti: 21' pt Verde (S)

Note: Ammoniti: Francesconi (C), Ceesay (C), Bastoni (C). Angoli: 1-0.

28' - Bella iniziativa di Maggiore che entra in area e calcia, Klinsmann blocca.

26' - Ammonito Bastoni.

22' - Ammonito Ceesay.

21' - GOL SALERNITANA - Verde si accentra dalla sinistra e calcia, Ciofi devia di testa e la palla finisce alle spalle di Klinsmann.

18' - Ci prova la Salernitana con Amatucci, palla deviata in angolo.

15' - Ammonito Francesconi.

10' - Prima conclusione della gara: ci prova Verde che, dopo essersi accentrato dalla destra, calcia a rete ma la palla si perde alta.

1' - Fischio d'inizio