Salernitana, la serata speciale di Corriere. A Cosenza sarà titolare Il debutto in serie B in una serata difficile. L'investitura di Martusciello: "Ha carattere"

La chiamata improvvisa. L’espulsione di Vincenzo Fiorillo a cambiare gli scenari. Appena l’arbitro Scatena corre verso il monitor del Var per rivedere l’episodio, Francesco Corriere si alza e inizia il suo riscaldamento. Breve perché il rosso cambia gli scenari. Martusciello lo abbraccia prima dell’ingresso in campo. Il classe 2006 fa il debutto in serie B nel momento più difficile della stagione della Salernitana. Il colpo dell’1-1 di Tavsan imparabile spalanca le porte alla paura per una serata difficile. Ed invece nel 2006 il portiere romano gestisce bene l’assedio del Cesena, con qualche intervento preciso, puntuale. Alla fine sono applausi e abbracci e soprattutto complimenti per una serata impossibile da dimenticare.

Nel post-partita è arrivata anche la carezza di Giovanni Martusciello: “Bisogna fargli i complimenti. Si è ritrovato a fare il primo, da terzo, a debuttare in Serie B. Si è sempre allenato bene, il preparatore sta lavorando tanto con lui sin dal ritiro di Rivisondoli. Ci ha dato sicurezza. Siamo felici per lui”. A Cosenza, con Sepe infortunato e con Fiorillo squalificato, toccherà ancora a lui. Sui social ha ripreso i tanti messaggi e le stories per il debutto ma al San Vito-Marulla sarà fondamentale chiudere i pali granata.