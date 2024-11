Salernitana, dal cameo con il Cesena alla titolarità: Dalmonte sogna una chance Dopo gli otto minuti con i romagnoli, a Cosenza possibile chance per Dalmonte (che cerca riscatto)

Appena otto minuti. Tanto è durata la prova di Nicola Dalmonte in Salernitana-Cesena. Nel mezzo anche una traversa colpita, di petto su un contrasto con Prestia, flirtando con il colpo del 2-0 che avrebbe mandato al tappeto i bianconeri e magari dato respiro alla panchina di Giovanni Martusciello. Un gol scacciacrisi anche per l’ex Vicenza, alle prese con una prima parte di stagione tormentata. Anche sfortunata, come l’espulsione di Fiorillo sui titoli di coda del primo tempo obbligando Martusciello a dover rinunciare al numero 23 per lanciare nella mischia il giovane Corriere.

Ora però a Cosenza per Dalmonte potrebbe aprirsi una possibile chance da titolare. Sarebbe la prima fin qui in serie B, dopo quella in Coppa Italia con l’Udinese. Un primo passo dopo una stagione segnata da due infortuni muscolari che ne hanno minato la continuità. L’ex Vicenza prenderebbe il posto sulla sinistra al posto di Tongya, ancora alle prese con i guai alla caviglia. E poi Dalmonte sa già come si fa gol al Cosenza: nel 2020 fu protagonista con la maglia del Trapani al San Vito-Marulla nel 2-2 con i rossoblu mentre nel 2022 furono i calabresi a spedire Dalmonte e il Vicenza in serie C nei playout retrocessione. Ora la grande chance: Dalmonte spera.