Cosenza, Ricci: "Con la Salernitana sarà come un derby" L'esterno carica l'ambiente rossoblu

Umore alto in casa Cosenza. Il successo in casa della Reggiana ha permesso ai calabresi di centrare il primo colpo esterno ma soprattutto di avvicinarsi alla zona salvezza dopo la partenza con l’handicap della penalizzazione comminata dalla giustizia sportiva. Alvini si gode l’abbondanza in tutti i reparti e soprattutto le indicazioni positive arrivate soprattutto sulla corsia sinistra con Giacomo Ricci che ha scavalcato D’Orazio nelle gerarchie.

L’ex Bari ha parlato a margine di un evento del club: “La vittoria con la Reggiana è stata pesantissima – le parole di Ricci -. Siamo contenti perché abbiamo realizzato due prove importanti che ci danno fiducia soprattutto in vista di un match molto importante per l’ambiente come quello con la Salernitana. Sappiamo che dobbiamo fare risultato perché siamo in un buon momento e vogliamo continuare su questa linea. Ora ci attende questa sfida così sentita con la Salernitana: ce la metteremo tutti perché sappiamo che una vittoria sarebbe importante per la classifica ma soprattutto per l’ambiente”.