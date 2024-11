Salernitana, Tongya lavora a parte: difficile il recupero per Cosenza Il numero 7 proverà almeno a rientrare nella lista dei convocati. Sempre out Sepe e Adelaide

Fari puntati su Franco Tongya. L’attenzione dell’infermeria della Salernitana è tutta destinata alle condizioni del numero sette granata, uscito malconcio dalla sfida con il Cesena per un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra che per fortuna non ha creato lesioni né ossee né legamentose. Un sospiro di sollievo che si è trasformato in una corsa contro il tempo per provare ad avere a disposizione lo scuola Juventus per la sfida con il Cosenza. Sensazioni negative, con il calciatore che questo pomeriggio ha lavorato a parte lontano dal gruppo. Si deciderà domani mattina, nella rifinitura in programma alle ore 11:00 nel chiuso dello stadio Arechi.

A scaldare i motori è Nicola Dalmonte che sogna il sorpasso su Jayden Braaf e trovare la sua prima maglia da titolare in campionato dopo l’unica presenza nello starting eleven in Coppa Italia con l’Udinese. Ancora lavoro a parte per Luigi Sepe mentre Jeff Reine-Adelaide continua il suo percorso di recupero personalizzato. Per il francese ci sarà da aspettare dopo la sosta per le nazionali.