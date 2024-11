Salernitana, delegazione al cimitero per la commemorazione dei defunti granata Il team manager Salvatore Avallone: "Impossibile dimenticare tanti fratelli"

La Salernitana ha preso parte questa mattina alla “Commemorazione dei defunti granata“ presso il mausoleo eretto dal Salerno Club 2010 nel cimitero comunale di Brignano. La società granata non è voluta a mancare al tradizionale appuntamento, con il team manager Salvatore Avallone a guidare la delegazione granata a poche ore dalla trasferta di Cosenza in ricordo dei tanti tifosi granata che continuano a sostenere la Bersagliera dall’alto. A presenziare anche il Mons. Andrea Bellandi, arcivescovo metropolita di Salerno-Campagna-Acerno, e le autorità civili.

Sentito il ricordo del team manager Salvatore Avallone: “E’ impossibile dimenticare tutti quelli che hanno tifato Salernitana. Il mio pensiero va a tutti loro, in particolare ai quattro ragazzi (Vincenzo Lioi, Ciro Alfieri, Giuseppe Diodato e Simone Vitale) che purtroppo non ci sono più. Per tutti loro che ci hanno sempre sostenuto credo che sia doveroso per la società essere presenti qui in un luogo dove abbiamo lasciato tanti fratelli a noi molto cari”.