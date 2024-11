Cosenza-Salernitana, Alvini: "Gara difficile, nell'ambiente c'è negatività" Il tecnico: "Questa squadra crede nell'impresa e merita il sostegno che i nostri tifosi ci danno"

Massimiliano Alvini ha presentato in conferenza stampa Cosenza-Salernitana: “Ci attende una gara difficile, molto complicata nella quale servirà fare la prestazione ma anche avere coraggio, fiducia, a prescindere dall’avversario. Mentalmente siamo sempre stati forti, dobbiamo esserlo se vogliamo fare l’impresa. Non è stato dato valore ai pareggi contro Cittadella e Juve Stabia in 10. Chi ci batte sul campo è perché fa meglio di noi in campo ma siamo sempre sul pezzo. Purtroppo c’è troppa negatività nei confronti della squadra ma andiamo avanti per la nostra strada. La cosa fantastica sono i tifosi: la gioia post-Reggina ti ripaga di tutto.

Formazione? Abbiamo bisogno di fare diverse valutazioni. In tanti sono usciti malconci dalla gara di martedì come Kourfalidis, che proveremo a recuperare ma è in dubbio. Sicuramente non ci sarà Camporese che speriamo di riavere per la prossima. La formazione può cambiare ma mai muteremo i nostri principi di gioco. Martino? E’ un esempio, domani giocherà. Florenzi? Sta facendo un buon campionato ma ha notevoli margini di miglioramento che io mi aspetto da lui”.