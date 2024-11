Cosenza-Salernitana, i convocati granata: c'è Sepe! Novità nei granata con la chiamata per l'esperto portiere. Out Tongya

Sorpresa nella lista dei convocati della Salernitana per la trasferta di Cosenza. Giovanni Martusciello ha inserito tra i calciatori a disposizione anche Luigi Sepe. L'estremo difensore napoletano ha lavorato a parte nella seduta di ieri ma sarà a disposizione, da capire se abile per scendere in campo dal 1'. Out invece Tongya: l'esterno non ha recuperato dal problema alla caviglia. Fuori anche gli infortunati Reine-Adelaide e Sfait. Squalificati Fiorillo e Tello.

Al termine della seduta di rifinitura il mister Giovanni Martusciello ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Cosenza e Salernitana.

PORTIERI: 12 Corriere, 22 Salvati, 55 Sepe;

DIFENSORI: 15 Bronn, 33 GM. Ferrari, 2 Gentile, 29 Ghiglione, 44 Jaroszynski, 17 Njoh, 13 Ruggeri, 30 Stojanovic, 4 Velthuis;

CENTROCAMPISTI: 73 Amatucci, 23 Dalmonte, 8 Hrustic, 25 Maggiore, 21 Soriano;

ATTACCANTI: 24 Braaf, 11 Kallon, 9 Simy, 10 Torregrossa, 31 Verde, 20 Wlodarczyk.