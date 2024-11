Cosenza-Salernitana, i convocati di Alvini: due rientri tra i rossoblu Il tecnico rossoblu però deve fare i conti con le defezioni di Camporese e Kourfalidis

Il Cosenza affronterà la Salernitana con la rosa quasi al completo. Alvini può sorridere per i rientri di Hristov in difesa e soprattutto per il ritorno a disposizione di Josè Mauri. Il centrocampista partirà dalla panchina, pronto a dare il suo apporto. Niente da fare invece per Camporese e Kourfalidis che non saranno della gara.

Di seguito la lista dei convocati del Cosenza:

PORTIERI: 1 Micai, 22 Vettorel, 12 Baldi

DIFENSORI: 2 Cimino, 4 Martino, 17 Caporale, 23 Venturi,55 Hristov, 11 D’Orazio, 15 Dalle Mura

CENTROCAMPISTI: 6 Charlys, 16 Ricciardi, 19 Ciervo, 20 Rizzo, 24 Mauri, 28 Kouan, 31 Ricci, 34 Florenzi

ATTACCANTI: 9 Sankoh, 10 Fumagalli, 25 Zilli, 30 Mazzocchi, 32 Strizzolo, 90 Begheldo