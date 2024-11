Salernitana, che tegola: Torregrossa va ko, a rischio la sfida con il Bari Il numero 10 alle prese con un problema al polpaccio. Ancora out Tongya

Una brutta notizia per la Salernitana. Ernesto Torregrossa va ko e rischia di saltare la sfida di Bari. Il calciatore si è fermato per un risentimento al polpaccio sinistro: le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico. La paura però è che lo stop possa essere considerevole. La sosta per le nazionali permetterebbe però di avere due settimane per provare poi ad esserci con il Sassuolo. Tutto però dipenderà dagli esami che verranno sostenuti nelle prossime ore.

Nel corso della ripresa, Martusciello ha diviso i suoi in due gruppi: i calciatori impiegati per gran parte di gara al San Vito-Marulla hanno svolto un lavoro di scarico, mentre gli altri hanno alternato lavoro atletico a partitine a campo ridotto. Seduta differenziata per Luigi Sepe e Franco Tongya. Fari soprattutto sul portiere dopo il grande atto di coraggio nello scendere in campo a Cosenza. Jeff Reine-Adélaïde prosegue il suo percorso di recupero personalizzato.