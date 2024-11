Salernitana, sogno azzurro: Amatucci e Tongya a caccia della nazionale Il regista è tra i migliori in serie B, l'esterno ha già vissuto l'esperienza Under 21

Prima la sfida con il Bari, poi la speranza di potersi colorare di azzurro. La Salernitana si aggrappa a Lorenzo Amatucci, architetto del gioco di Giovanni Martusciello, e incrocia le dita per le condizioni di Franco Tongya. Per i due calciatori però sono anche ora di attesa e di speranza. La sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali potrebbe vedere protagonisti i due elementi di maggiore prospettiva della Bersagliera anche con la maglia dell’Italia Under 21.

Dopo la qualificazione ai prossimi Europei di categoria, per gli azzurrini del ct Nunziata ci saranno i due test amichevoli con Francia ed Ucraina. L'occasione potrebbe essere buona per poter allargare il proprio ventaglio di scelte e valutare da vicino diversi calciatori in vista dell’importante impegno in programma nella prossima estate.

Nel novero delle chance spera Lorenzo Amatucci. Il regista, campione d’Europa nell’Under 19, si è messo in mostra in avvio di stagione per la solidità e soprattutto per la capacità di leadership in un ruolo chiave. Martusciello non può prescindere dal suo regista che ora sogna una chiamata azzurra. Gruppo che Franco Tongya ha già vissuto e che spera di ritrovare. Ad ottobre fu costretto al forfait causa infortunio, ora i problemi alla caviglia da superare mettendo nel mirino sia il Bari che la “sua” Under 21.