Salernitana-Bari, vola la prevendita: sold-out per il settore ospiti Si va verso il record stagionale e d'incassi

Una domenica di sport, nel nome del gemellaggio fra Salernitana e Bari pronto a rinsaldarsi. C'è grande attesa per la sfida di domenica. La sfida fra due fazioni amiche spinge la prevendita verso numeri da capogiro: sono 9300 i tagliandi staccati per il match dell'Arechi, con il muro delle 14mila unità pronto ad essere infranto nelle prossime ore. Il club granata punta a far registrare il massimo stagionale, superando i 15683 spettatori registrati con la Sampdoria.

A dare una mano in termini di numeri anche il sold-out registrato nel pomeriggio per il settore ospiti. I 2000 tagliandi disponibili per la Curva Nord sono andati letteralmente in fumo, con la Salernitana che si prepara anche al record d'incassi stagionale.