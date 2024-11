Salernitana-Bari, festa oltre lo stadio: in migliaia per lo storico gemellaggio Prima del fischio d'inizio momento di convivialità nel piazzale del Volpe

Scende in campo alle 17.15, invece, la Salernitana che ospita all'Arechi il Bari. In via Allende sono attesi quasi 18mila spettatori, di cui oltre 3mila provenienti dalla Puglia. Prima della partita le due tifoserie hanno rinnovato il gemellaggio che, da oltre 40 anni, lega le due piazze: un momento di passione e convivialità per celebrare un pomeriggio di sport e tifo. Prima del fischio d'inizio le due tifoserie si sono ritrovate nel piazzale antistante il campo Volpe per pranzare insieme e trascorrere qualche ora di sano divertimento. Insieme, poi, raggiungeranno lo stadio Arechi per seguire Salernitana-Bari e "onorare" il gemellaggio anche all'interno dello stadio. Sul campo, però, sarà partita vera tra due squadre che hanno necessità di conquistare l'intera posta in palio. La Salernitana non vince da oltre un mese, i biancorossi sono in serie positiva da dieci partite ma l'ultima vittoria risale al 22 settembre.