UFFICIALE - Stefano Colantuono è il nuovo allenatore della Salernitana Il tecnico granata raccoglie l'eredità di Martusciello. Si tratta della quarta avventura granata

Mancavano solo i crismi dell’ufficialità arrivati però pochi minuti fa. La Salernitana riparte da Stefano Colantuono. Il 62enne tecnico romano è il nuovo allenatore della Salernitana. "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il sig.Stefano Colantuono e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra". Domani mattina è prevista la presentazione alla stampa con il ds Gianluca Petrachi.

Raccoglie l’eredità lasciata da Giovanni Martusciello, esonerato in mattinata dopo la sconfitta interna con il Bari. Martusciello paga un rendimento altalenante, con la Bersagliera al terzultimo posto al pari di Carrarese e Sudtirol con appena 13 punti raccolti in 13 gare. “La matematica non è un’opinione e ci obbliga ad essere preoccupati”, aveva sentenziato l’ad Maurizio Milan in conferenza stampa. Ieri la società ha chiamato a rapporto il ds Gianluca Petrachi che in mattinata ha deciso per la sterzata. Colantuono, legato alla Salernitana già da un contratto in essere come dirigente, tornerà sulla panchina granata per la quarta volta in carriera. Lo scorso anno fu traghettatore nel finale dello sciagurato campionato di serie A, culminato con la retrocessione con largo anticipo. Il bilancio parla di 63 presenze sulla panchina granata con 14 vittorie, 18 pareggi e 31 sconfitte. Ora il compito di rialzare la Salernitana.