Salernitana, oggi il primo contatto: l’era Colantuono inizia con varie incognite Per l'allenatore romano primo allenamento e un'infermeria bella piena

Umore sotto i tacchi e diversi interpreti da recuperare. L’era Stefano Colantuono inizia questo pomeriggio. Al Centro Sportivo Mary Rosy la Salernitana si ritroverà per la prima volta dopo la sconfitta con il Bari che è costata la panchina a Giovanni Martusciello. Il tecnico romano si presenterà allo spogliatoio cercando di toccare le corde giuste, quelle delle motivazioni, della rivincita dopo una prima parte di stagione altalenante, con un terzultimo posto in classifica che ora mette i brividi.

Per l’allenatore ci sarà da fare i conti anche con l’infermeria che restituirà Luigi Sepe e Jeff Reine-Adelaide. Sia il portiere che il centrocampista si sono messi alle spalle i rispettivi acciacchi fisici e sono da considerare disponibili per la sfida di Reggio Emilia. Sono tre invece i calciatori da valutare: Giulio Maggiore è l’elemento per il quale c’è apprensione dopo i problemi muscolari accusati nel primo tempo della sfida con il Bari. Si attendono novità anche per Pawel Jaroszynski e Franco Tongya: il primo si è fermato nella rifinitura per un problema alla caviglia, il secondo invece è rimasto fuori anche dalla sfida con il Bari. Si spera nel recupero di Ernesto Torregrossa: il problema al polpaccio verrà trattato con grande attenzione. Colantuono spera nel recupero del suo numero 10. Out i nazionali Stojanovic, Hrustic e Wlodarczyk.