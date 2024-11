Salernitana, impegni internazionali: in campo Wlodarczyk e Stojanovic Occhi sui due granata in campo oggi: Wlodarczyk cerca i primi gol stagionali

Domenica di relax ma non per tutti. Gli occhi della Salernitana si posano su Szymon Wlodarczyk e Petar Stojanovic. I due calciatori saranno impegnati oggi con le rispettive nazionali prima di far ritorno in Italia e iniziare a lavorare con Stefano Colantuono. Entrambi sono stati informati, al pari dell’australiano Hrustic, del ribaltone tecnico e ora aspettano di stringere per la prima volta la mano al nuovo allenatore. Alle ore 17:00 spazio a Szymon Wlodarczyk. L’attaccante cerca i primi gol della sua stagione scendendo in campo in Spagna nell’amichevole con i pari età dell’Islanda. Una chance importante per l’ex Sturm Graz che prova a mettere al sicuro la sua posizione nella rosa che il prossimo giugno si giocherà gli Europei Under 21.

Voglia di riscatto invece per Petar Stojanovic. Il terzino della Slovenia è reduce dal pesante ko per 1-4 rimediato con la sua Slovenia contro la Norvegia di Haaland. Alle 18:00 ultima sfida di Nations League con l’Austria, con la selezione del calciatore della Salernitana che rischia anche i playout retrocessione. Al ritorno in Italia, l’ex Sampdoria potrà riposare perché squalificato in campionato. Al suo posto, Colantuono è pronto a rilanciare Ghiglione.