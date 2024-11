Salernitana, sguardo in Bahrain: in campo Hrustic L'australiano in campo per un posto ai Mondiali

Non è ancora finita. La sosta per le nazionali obbliga la Salernitana a trattenere ancora il respiro e a puntare il suo sguardo in Bahrain. Alle 19:15 italiane, Ajdin Hrustic deve dare consistenza al suo sogno mondiale con l’Australia. Per il centrocampista della Salernitana sfida determinante nel cammino verso i campionati iridati in programma nel 2026. Dopo il pari con l’Arabia Saudita, i canguri non possono più permettersi di sbagliare.

Fatica extra per Hrustic, in campo per 45 minuti nella precedente sfida con l’Arabia Saudita prima del cambio all’intervallo. Colantuono lo aspetta, seppur il viaggio intercontinentale rischia di restituire l’ex Verona solo giovedì pomeriggio, a poco meno di 48 ore dalla trasferta in Emilia e con lo jet-lag da smaltire. L’ultimo incrocio post-nazionale fu sfortunato: Hrustic fu messo ko da una sindrome influenzale e saltò la sfida con lo Spezia.