Salernitana, Colantuono serra i ranghi: anticipato il ritiro prepartita Il tecnico non tralascia nessun dettaglio: troppo importante dare segnali sin dal debutto

La pioggia che cade sulla Salernitana nel test con la Primavera accompagna anche l’umore di una squadra alle prese con nuove brutte notizie dall’infermeria. Anche Njoh e Dalmonte si aggiungono alla già nutrita lista di calciatori indisponibili per la trasferta di Reggio Emilia, con il solo Sepe che proverà a forzare e a rientrare per la super sfida con il Sassuolo. Si aggregherà al gruppo nelle prossime ore Hrustic, alle prese con le scorie delle traversate intercontinentali.

Alta però la tensione, con Stefano Colantuono che preme sull’acceleratore ed ha chiesto ed ottenuto di anticipare di un giorno il ritiro pre-partita. Il suo quarto debutto sulla panchina della Salernitana coincide con un momento particolare per la classifica della Bersagliera, contro un avversario lanciatissimo oltre che con qualità e nomi da serie A. Per questo motivo, anche per dare un calcio alla sfortuna, la squadra granata si allenerà questa mattina e poi partirà alla volta di Reggio Emilia.