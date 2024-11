Salernitana, restyling Arechi e Volpe: il consorzio Energos in pole per i lavori L'indiscrezione sull'apertura delle buste: ora il cronoprogramma

Spuntano le prime indiscrezioni sull’affidamento dei lavori sul maxi-restyling dello Stadio Arechi e del Campo Volpe. Salvo ricorsi o altri improbabili colpi di scena – ad occuparsi del maxi appalto da 103 milioni di euro per il restyling dello stadio Arechi e la riconversione del campo Volpe in impianto alternativo per la Salernitana sarà il Consorzio Energos. Come riporta “La Città di Salerno” oggi in edicola, ieri l’Arus ha provveduto a stilare la graduatoria delle ditte che hanno presentato la propria offerta per l’assegnazione dei lavori.

Il Consorzio Energos ha immaginato la realizzazione di un impianto che sarà praticamente fotocopia di quello che verrà realizzato a Cagliari e che sarà curato proprio dallo stesso gruppo di lavoro, con all’interno anche i progettisti del nuovo Sant’Elia. Ora si stringe sul cronoprogramma: si partirà prima dal Volpe e poi dalla Curva Nord dell’Arechi. Una volta realizzato lo stadio provvisorio, la Salernitana lascerebbe il Principe degli Stadi per permettere poi di operare in velocità e senza intoppi.