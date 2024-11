Sassuolo-Salernitana, Colantuono: "Abbiamo l'obbligo di rialzarci in classifica" Il tecnico: "Ci attende una sfida difficile ma sono sicuro delle potenzialità di questa squadra"

Stefano Colantuono ha presentato Sassuolo-Salernitana in conferenza stampa: “Non so cosa si intende per sorpresa di formazione. Abbiamo diversi infortunati e uno squalificato. Cerco di adattare le idee a quello che è il momento e che ho a disposizione. Cercherò di mettere in campo una squadra molto equilibrata contro un Sassuolo che è seconda in classifica. Pronti-via non è l’avversario ideale ma lo affronteremo con rispetto e con le nostre qualità. Credo però di aver deciso quello che sarà lo schieramento iniziale.

Infortuni? Mi dispiace perché vorrei avere la rosa al completo, soprattutto per creare competizione e avere facoltà di scelta. Il caso vuole che sia così e noi dobbiamo fare una partita importante. Ho ereditato delle situazioni in termini di infortuni ma ci può stare, sono variabili da superare. Ora non servono alibi. Mi aspetto un’ottima partita, sono fiducioso. Ora non dobbiamo perdere quelle che sono alcune certezze e che non si discostano tanto. Ho provato a dare dei correttivi perché questa squadra può giocare sia con la difesa a tre e a quattro.

Spogliatoio? Ho trovato una squadra vogliosa di lavorare, non contenta per una classifica difficile. Oggi non siamo premiati ma che dobbiamo sistemare perché solo in quel modo possiamo giocare con serenità e tranquillità. Altrimenti ti subentra la paura. Alleggerita dalle difficoltà questa squadra potrà spiccare il volo.

Preparazione? Quali potranno essere le differenze con il passato non è giusto per non mancare di rispetto a chi c’era prima. Non è facile da allenatore incassare un esonero. Domani si vedrà qualche novità. Ho chiesto equilibrio, impegno, motivazioni e temperamento. Questa squadra può fare risultato che è figlio però di tante cose, a partire dall’attaccamento e dal rispetto per i tifosi che saranno al nostro fianco.

Attacco? A volte i movimenti degli attaccanti sono legati alle caratteristiche. Simy ama giocare spalle alla porta mentre Wlodarczyk è più per l’attacco alla profondità. Cambia qualcosa in materia tecnica.

Sepe? Lo stiamo valutando, decideremo solo domani.

Reine-Adelaide? Viene da un infortunio, lo dobbiamo gestire”.