Salernitana, la carica dei mille: con il Sassuolo batte forte il cuore granata Saranno 1086 i tifosi campani presenti nel settore ospiti

La carica dei mille. Non sarà sola la Salernitana a Reggio Emilia, nella delicata trasferta con il Sassuolo che segnerà il debutto di Stefano Colantuono sulla panchina granata. Al Mapei Stadium, saranno 1086 i tifosi granata presenti nel settore ospiti. La prevendita si è chiusa pochi minuti fa, con dato definitivo più che incoraggiante. Non si è superato quota 1500 che fu il numero registrato a settembre con la Reggiana, eppure, in un momento di difficoltà, il popolo della Bersagliera tende la mano alla sua squadra.