Sassuolo-Salernitana 4-0: poker neroverde, esordio da incubo per Colantuono La squadra di Grosso segna quattro volte nella ripresa, granata terzultimi

È da incubo la prima di Stefano Colantuono sulla panchina della Salernitana: i granata crollano 4-0 sul campo del Sassuolo che, con i tre punti, vola al comando della serie B. Il già evidente divario tecnico tra le due squadre viene amplificato dagli errori individuali che, nella ripresa, spianano la strada ai neroverdi. Finisce in goleada e tra i fischi dei 1200 tifosi arrivati da Salerno, preoccupati per una classifica che si fa sempre più allarmante e che vede i granata terzultimi. La cura Colantuono, dunque, per il momento non ha sortito gli effetti sperati. Il 3-5-2 schierato dal tecnico di Anzio aiuta la Salernitana a tenere botta nel primo tempo, anche grazie ad un Sassuolo non impeccabile. In avvio i granata hanno anche una buona chance sull'asse Verde-Wlodarczyk ma il polacco, da buona posizione, spreca. Il Sassuolo viene fuori dopo la mezzora: Boloca colpisce un palo, Thorstvedt va a centimetri dal vantaggio, Fiorillo salva su di un tiro a botta sicura di Berardi e Pierini non inquadra la porta da buona posizione. Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa il Sassuolo trova subito il vantaggio ma il gol di Mulattieri viene annullato per fuorigioco. Colantuono prova a soprendere Grosso inserendo Reine Adelaide e Braaf, passando al 4-3-3. Ma nel momento in cui la Salernitana sembra poter far male ai neroverdi, Fiorillo "regala" palla a Berardi che lancia a rete Pierini per l'1-0 degli emiliani. La Salernitana ha due occasioni per rendersi pericolosa con Amatucci e Wlodarczyk ma non riesce a pareggiare. E così nel finale il Sassuolo dilaga con Laurienté, Moro su rigore e Thorstvedt. Finisce 4-0, risultato pesantissimo e che rende la prossima partita contro la Carrarese già una finale.

SASSUOLO-SALERNITANA 4-0

SASSUOLO (4-2-3-1): Moldovan 6.5; Toljan 6, Odenthal 6, Romagna 6.5, Pieragnolo 6 (35' st Paz s.v.); Obiang 6.5 (17' st Laurienté 6.5), Boloca 6; Berardi 8 (40' st Volpato s.v.), Thorstvedt 6.5, Pierini 7 (40' st Moro 6.5); Mulattieri 5.5 (17' st Iannoni 6). A disposizione: Satalino, Russo, Missori, Muharemovic, Lipani, Caligara, Miranda. Allenatore: Grosso 7

SALERNITANA (3-5-2): Fiorillo 4; Bronn 5 (9' st Braaf 5), Ferrari 4.5, Ruggeri 5.5; Ghiglione 5, Tello 4.5 (9' st Reine Adelaide 5.5), Amatucci 6 (41' st Hrustic s.v.), Soriano 5 (28' st Kallon 5), Jaroszynski 4.5; Verde 5.5 (28' st Simy 5); Wlodarczyk 5.5. A disposizione: Corriere, Sepe, Gentile, Velthuis, Sfait. Allenatore: Colantuono 5.5

ARBITRO: Crezzini di Siena - assistenti: Scatragli e Moro. IV uomo: D’Eusanio. VAR: Maggioni/Avar: Longo

RETI: 19' st Pierini (Sas), 37' st Laurienté (Sas), 45' st rig. Moro (Sas), 51' st Thorstvedt (Sas)

NOTE. Ammoniti: Bronn (Sal), Tello (Sal). Angoli: 5-3. Recupero: 0' pt - 6' st

51' - Triplice fischio: il Sassuolo batte 4-0 la Salernitana e vola in testa alla classifica della serie B, notte fonda per i granata.

51' - GOL SASSUOLO - Thorstvedt cala il poker calciando alla sinistra di Fiorillo, la palla sbatte sul palo e termina in fondo al sacco.

45' - 6' di recupero.

45' - GOL SASSUOLO - Moro calcia centrale, spiazzando Fiorillo: 3-0 per i neroverdi.

43' - Rigore per il Sassuolo: Jaroszynski atterra in area Moro, Crezzini indica il dischetto.

42' - Sassuolo vicino al 3-0 con Romagna che da buona posizione spara alto.

41' - Cambio per la Salernitana: Amatucci lascia il campo per Hrustic.

40' - Doppio cambio per il Sassuolo: escono Pierini e Berardi, entrano Moro e Volpato.

37' - GOL SASSUOLO: errore di Ferrari che si fa soffiare palla da Laurienté, Berardi lancia a rete il francese che a tu per tu con Fiorillo fa 2-0.

35' - Cambio nel Sassuolo: esce Pieragnolo, entra Paz.

32' - Ancora Sassuolo pericoloso con Laurienté, il francese entra in area e calcia in diagonale: palla sul fondo.

29' - Incredibile occasione fallita dal Sassuolo: cross di Berardi per Pierini che tutto solo in area colpisce di testa a lato.

28' - Doppio cambio per la Salernitana: dentro Kallon e Simy, fuori Verde e Soriano.

27' - Botta dal limite di Wlodarczyk, la palla esce di pochissimo.

26' - PIeragnolo commette fallo su Verde ma l'arbitro, inizialmente, non fischia, il difensore del Sassuolo trova il gol del 2-0 ma poi l'arbitro assegna il fallo alla Salernitana.

21' - Prova subito a rispondere la Salernitana: cross dalla destra di Verde, la palla arriva prima a Braaf e poi ad Amatucci che calcia a colpo sicuro ma un difensore del Sassuolo s'immola e salva con il corpo.

19' - GOL SASSUOLO - Errore di Fiorillo che regala palla a Berardi, il numero 10 neroverde appoggia per Pierini che dal limite fa secco il portiere granata.

17' - Doppio cambio nel Sassuolo: escono Obiang e Mulattieri, entrano Iannoni e Laurienté.

14' - Salernitana pericolosa con Wlodarczyk che prova a spedire la palla all'angolino, Moldovan devia in angolo.

10' - Sassuolo a centimetri dal gol: Pierini lavora un buon pallone per Thorstvedt che dal limite calcia a giro, palla fuori di pochissimo.

9' - Doppio cambio per la Salernitana: escono Bronn e Tello, entrano Reine Adelaide e Braaf.

6' - Risponde la Salernitana: cross di Jaroszynski, Verde colpisce in rovesciata, Moldovan si tuffa e devia in angolo.

5' - Incredibile occasione fallita dal Sassuolo: Berardi appoggia nel cuore dell'area di rigore per Mulattieri che controlla ma calcia alto sopra la traversa della porta di Fiorillo. Salernitana graziata.

3' - Dopo una lunga revisione, viene annullato per fuorigioco il gol di Mulattieri.

2' - Imbucata di Thorstvedt per Mulattieri che entra in area e di destro batte Fiorillo che tocca ma non riesce a respingere. Var in azione per verificare eventuali irregolarità.

1' - Si riparte.

SECONDO TEMPO

45' - Duplice fischio: si va al riposo sullo 0-0.

41' - Ammonito Tello.

39' - Spinge il Sassuolo: traversone in area per Odenthal, Ruggeri intuisce e riesce a deviare la palla in angolo prima della battuta a rete.

36' - Sassuolo pericoloso: imbucata di Berardi per Pierini che da buona posizione non inquadra lo specchio. Ma le occasioni per i padroni di casa iniziano ad essere tante.

32' - Ancora Sassuolo pericoloso: Mulattieri prova a girarsi in area senza riuscirci, la palla arriva a Berardi che dal dischetto dell'area di rigore calcia a botta sicura, Fiorillo si supera e salva la Salernitana.

29' - Doppia occasione per il Sassuolo: girata di Boloca in area di rigore, palla sul palo, la sfera arriva a Obiang che crossa per Thorstvedt ma il colpo di testa da ottima posizione esce alla destra di Fiorillo.

20' - Ci prova la Salernitana: cross di Jaroszynski per Soriano che viene anticipato, la palla arriva ad Amatucci che calcia di prima intenzione, Moldovan blocca.

16' - Bronn ferma fallosamente Pierini: ammonizione per il difensore granata.

12' - Imbucata di Obiang per Pierini che manca il controllo in area e la palla si perde sul fondo.

9' - Palla gol per la Salernitana: Verde approfitta di un errore di Thorstvedt e serve in area Wlodarczyk che da buona posizione non calcia e prova a servire nuovamente l'ex Spezia ma la difesa del Sassuolo salva.

7' - Secondo angolo per il Sassuolo: Berardi crossa, Obiang prova a colpire ma la palla si perde sul fondo.

3' - Ci prova il Sassuolo sugli sviluppi di un angolo, Fiorillo fa buona guardia e blocca la sfera.

1' - Si parte: la Salernitana gioca il primo pallone del match.

IL PRE-GARA. Colantuono si affida al 3-5-2 per la gara d'esordio sulla panchina granata: tra i pali gioca Fiorillo, preferito a Sepe (non ancora recuperato). In difesa l'ex di turno Ferrari sarà il centrale con Ruggeri e Bronn a completare il reparto. Amatucci sarà il perno di centrocampo, Tello e Soriano le mezzali con Ghiglione e Jaroszynski sugli esterni. Davanti la spunta Wlodarczyk che farà coppia con Verde.