Salernitana, la Carrarese fa lo scherzetto a Inzaghi: "Scritta la storia" I toscani fuori dalla zona playout e domenica all'Arechi. Calabro: "Orgoglioso di questa squadra"

Una vittoria pesante. La Carrarese si rilancia e lo fa con un grande colpo. La vittoria al 90’ sull’ex capolista Pisa firmato Boauh permette ai toscani di tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona playout e issarsi a quota 16 punti, lontana dalla fascia calda della classifica. Domenica però all’Arechi servirà confermare la grande prova contro una Salernitana arrabbiata dopo il ko di Reggio Emilia.

“Sono orgoglioso di questa squadra – ha raccontato il tecnico Antonio Calabro in conferenza stampa -. Lo sono sempre stato e oggi lo sono ancora di più. A livello di prestazioni mi hanno sempre dato qualcosa di importante. Oggi al cospetto della prima in classifica, nonostante la superiorità numerica, questa squadra sin dall’inizio ha dimostrato carattere e qualità. Serviva una prova perfetta. Avevamo una pagina bianca e l’abbiamo sporcata scrivendo un pezzo di storia di questo club. Classifica? Non la guardo. Bisogna pensare partita dopo partita. E’ impossibile pensare di poter vincere ovunque. Noi invece dobbiamo solo pensare di fare il nostro massimo, continuare sulla strada del carattere, della personalità, dell’equilibrio”.

In vista della sfida di Salerno, per Calabro c’è da fare i conti con alcune defezioni avute con il Pisa. Oliana è uscito per un problema ad una spalla, Hermannsson deve fare i conti con i fastidi muscolari dopo un precedente infortunio, Coppolaro è in fase di recupero. Non è al top anche Falco.