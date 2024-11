UFFICIALE - Salernitana, ecco le date del prossimo mercato invernale Tanto dipenderà dal margine di manovra a disposizione del ds Petrachi

Poco più di un mese prima di rituffarsi sul mercato. Mentre la Salernitana cerca di risolvere sul campo il suo momento difficile, con la crisi di risultati e il terzultimo posto in classifica che spaventano l'ambiente, la Figc ha ufficialmente comunicato le date del prossimo mercato di riparazione. Si inizierà giovedì 2 gennaio 2025. Le società avranno a disposizione esattamente un mese di tempo per rinforzare i propri organici. La chiusura delle trattative, infatti, è stata fissata per la mezzanotte del 3 febbraio.

Nei tifosi della Salernitana ora la curiosità è nel capire in che posizione di classifica arriverà la squadra granata al prossimo mercato e se, come ammesso dallo stesso Petrachi, il club avrà possibilità di manovra senza vincoli per chiudere le varie operazioni.