Restyling Arechi e Volpe, l'Arus ha fretta: caccia al direttore dei lavori Nuovo bando da circa 7 milioni di euro

Un nuovo passo in avanti. In attesa delle decisioni sulla “diffida” sull’assegnazione dei lavori arrivata nei giorni scorsi, l’Arus, l’Agenzia regionale per lo sport guidata da Flavio Di Martino, preme sull’acceleratore per la ristrutturazione dello stadio Arechi e la riconversione del campo Volpe da 103 milioni di euro.

Come riporta “La Città di Salerno”, gli uffici dell’Arus hanno dato il via ad un secondo bando per “l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, verifica della progettazione e collaudo statico per il programma di riqualificazione degli impianti sportivi “Arechi” e “Volpe” in Salerno”. Un bando da circa 7 milioni di euro, spacchettato in tre diverse parti, con la possibilità di candidarsi che sarà aperta fino al prossimo 30 dicembre. Nel primo lotto, da 5,4 milioni di euro, sono inseriti i servizi tecnici come la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase d’esecuzione dell’opera. Il secondo lotto, da 666mila euro, è legato al servizio di verifica del progetto, al momento con il Consorzio Energos con miglior punteggio. Infine il terzo lotto per il collaudo statico da 504mila euro. L’Arus ha precisato agli operatori economici che potranno aggiudicarsi solo uno dei tre bandi.

Resta la volontà fortissima di accelerare, chiudere entro il 2024 la parte burocratica per permettere poi entro la primavera del 2025 di iniziare con le operazioni per la realizzazione dei due impianti.